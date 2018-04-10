Картофельный "игнор": Лукашенко рассказал о своей жесткой диете

17:19, 10 апреля 2018
Курьёзы
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Александр Лукашенко рассказал о своей диете / фото УНИАН

Об этом Лукашенко рассказал во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает Белта.

Читайте такжеЛукашенко призвал белорусских производителей искать замену российскому рынку"Три яйца утром, в обед - мясо, вечером - рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", - ответил Александр Лукашенко на вопрос, поступивший от интернет-пользователей накануне мероприятия.

Белковая диета предпологает сведение до минимума употребления углеводов. Таким образом Лукашенко пришлось сильно ограничить употребление "национального продукта" - картофеля.

Белорусский президент также отметил, что вместе с правильным питанием важно заниматься спортом - около двух часов в день.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко заявлял, что жизнь в Белорусси сейчас "не прекрасна, она терпима". Но президент огласил свои намерения в этом году сделать её "не просто терпимой, а нормальной".

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Теги: #Лукашенко#диета#картошка