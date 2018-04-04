Эрдоган "увел" девушку у Путина во время фотосессии в Турции (видео)

Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместно фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

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"Участники встречи уже выстроились, чтобы сделать памятное фото, но Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины. Тогда турецкий лидер, заботясь о композиции будущего кадра, попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону", - сказано в сообщении.

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В результате одна участница встречи оказалась по правую руку Эрдогана, который после этого стал позировать фотографу охотнее.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался успокоить заплаканного ребенка, пообещав ему похороны с почестями.