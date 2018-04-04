Эрдоган "увел" девушку у Путина во время фотосессии в Турции (видео)

09:58, 04 апреля 2018
Курьёзы
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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

ВИДЕО: YouTube News Live

"Участники встречи уже выстроились, чтобы сделать памятное фото, но Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины. Тогда турецкий лидер, заботясь о композиции будущего кадра, попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону", - сказано в сообщении.

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В результате одна участница встречи оказалась по правую руку Эрдогана, который после этого стал позировать фотографу охотнее. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался успокоить заплаканного ребенка, пообещав ему похороны с почестями.

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Теги: #девушка#Путин и Эрдоган#Реджеп Тайип Эрдоган