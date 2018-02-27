Успокоил: Эрдоган пообещал плачущему ребенку похороны с почестями (видео)

Слова президента Турции в соцсетях приравняли к жестокому отношению к детям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался успокоить заплаканного ребенка, пообещав ему похороны с почестями.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Во время съезда его партии Эрдоган заметил в толпе девочку в военной форме и пригласил ее на сцену. Когда после президентских поцелуев в щечки 6-летняя Аминэ Тирас не успокоилась, президент пообещал торжественно похоронить ее, если она погибнет за Турцию.

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В соцсетях такие слова приравняли к жестокому отношению к детям, а один из экс-министров спросил, сказал бы Эрдоган это своей внучке.

"Посмотрите, у нас здесь бордовые береты! У нее в кармане турецкий флаг. Если она погибнет – ее тело покроют флагом! Она готова на все, не так ли?" – провозгласил Эрдоган со сцены.

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