Успокоил: Эрдоган пообещал плачущему ребенку похороны с почестями (видео)

19:15, 27 февраля 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Во время съезда его партии Эрдоган заметил в толпе девочку в военной форме и пригласил ее на сцену. Когда после президентских поцелуев в щечки 6-летняя Аминэ Тирас не успокоилась, президент пообещал торжественно похоронить ее, если она погибнет за Турцию.

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В соцсетях такие слова приравняли к жестокому отношению к детям, а один из экс-министров спросил, сказал бы Эрдоган это своей внучке.

"Посмотрите, у нас здесь бордовые береты! У нее в кармане турецкий флаг. Если она погибнет – ее тело покроют флагом! Она готова на все, не так ли?" – провозгласил Эрдоган со сцены. 

Ранее с миллиардером Биллом Гейтсом произошел конфуз на популярном телешоу.

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Теги: #Эрдоган пообещал ребенку похороны#Эрдоган успокоил ребенка