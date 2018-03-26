Байден пожалел о своих словах про драку с Трампом в школе
02:18, 26 марта 2018Курьёзы
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Ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в твиттере назвал бывшего вице-президента «сумасшедшим» и добавил, что сам бы побил Байдена.
REUTERS
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что жалеет о своем выпаде в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.
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Ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в твиттере назвал бывшего вице-президента «сумасшедшим» и добавил, что сам бы побил Байдена.
«Мне не стоило говорить этого. Мне не стоило снова заводить речь об этом, потому что я не хочу оказаться в центре внимания вместе с этим парнем», - сказал Байден.
По данным портала, источники в окружении бывшего вице-президента отмечали, что Байден не планировал провоцировать Трампа, а просто «не смог ничего с собой поделать».
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