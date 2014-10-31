В Казани мужчина прыгнул в мусоропровод и пролетел 16 этажей, спасаясь от пожара
15:32, 31 октября 2014Курьёзы
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Житель Казани, спасаясь от пожара, прыгнул в мусоропровод и пролетел 16 этажей.
Мужчина остался невредимым / forum.onliner.by
Как сообщает "Татар-информ", ссылаясь на данные МЧС, в пятницу утром мужчина поругался с женой, заперся в кладовке и устроил там пожар. Спасаясь, мужчина прыгнул в люк мусоропровода своей квартиры, расположенной на 16-м этаже и пролетел до 1-го этажа, сообщает Росбалт.
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Пожарные потушили пожар и уже после этого услышали крики из мусоропровода. Мужчину извлекли невредимым.
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