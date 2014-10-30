​В Херсоне загорелась кондитерская фабрика им. Войкова (фото, видео)

Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"30 октября в 9.53 поступило сообщение о пожаре на кондитерской фабрике им. Войкова в Херсоне. Прибыв на место происшествия и проведя разведку, спасатели выяснили, что горит крыша производственного цеха фабрики площадью около 100 кв. м. Общая площадь двухэтажного здания составляет 600 кв. м. В 10.35 пожар локализовали", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. На месте происшествия работают 55 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.