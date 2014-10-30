В Херсоне загорелась кондитерская фабрика им. Войкова (фото, видео)
14:22, 30 октября 2014Общество
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Спасатели ликвидируют пожар на Херсонской кондитерской фабрике им. Войкова.
В Херсоне горит кондитерская фабрика / фото mns.gov.ua
Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
К тушению привлечены 55 человек личного состава / фото mns.gov.ua
"30 октября в 9.53 поступило сообщение о пожаре на кондитерской фабрике им. Войкова в Херсоне. Прибыв на место происшествия и проведя разведку, спасатели выяснили, что горит крыша производственного цеха фабрики площадью около 100 кв. м. Общая площадь двухэтажного здания составляет 600 кв. м. В 10.35 пожар локализовали", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар локализован / фото mns.gov.ua
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. На месте происшествия работают 55 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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