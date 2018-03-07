В России медведь проснулся и сразу впал в апатию (фото)

Ленивое полусонное состояние вскоре пройдет, считают в зоопарке, и Кузя вновь будет радовать своими шалостями – он слывет балагуром.

Весна набирает обороты – в Большереченском зоопарке Омской области РФ ото сна пробудился первый медведь. В этом году первым из своего домика вышел гималайский медведь Кузя.

Косолапый после долго сна чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать; первые дни после пробуждения он проводит в основном в горизонтальном положении – лежит, дремлет и думает о чем-то своем, о медвежьем, передает "СуперОмск".

Читайте такжеВ сети набирает популярность видео утешения грустного медведя"Он еще очень сонный и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали", - говорят в зоопарке.

Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней "диеты".

Ранее паника медвежьей семьи из-за шороха попала на видео. Животные никак не могли понять, что же происходит и откуда шум.