В России медведь проснулся и сразу впал в апатию (фото)

10:17, 07 марта 2018
Курьёзы
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В Омской области проснулся первый медведь и сразу впал в апатию / фото superomsk.ru

Косолапый после долго сна чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать; первые дни после пробуждения он проводит в основном в горизонтальном положении – лежит, дремлет и думает о чем-то своем, о медвежьем, передает "СуперОмск".

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Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней "диеты". 

Ранее паника медвежьей семьи из-за шороха попала на видео. Животные никак не могли понять, что же происходит и откуда шум.

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