Сдались накануне 8 Марта: в Одессе выбросили новогоднюю елку (фото)
08:59, 07 марта 2018
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Одесситы сфотографировали выброшенную накануне 8 Марта елку.
В Одессе выбросили новогоднюю красавицу / фото odessa.net.ua
Незадолго до Международного женского дня, 8 Марта, в Одессе выбросили новогоднюю ёлку.
Видимо, хозяин дерева решил, что уже достаточно тепло и можно наконец-то вынести ёлку в мусорный бак, передает "Одесса".
Читайте такжеСеть покорило видео с собаками, которые не дают хозяину выбросить новогоднюю елкуВнимательные горожане заметили это и сфотографировали. Ёлка в такую пору смотрится весьма одиноко на груде грязного снега.
Как сообщал УНИАН, в Калифорнии одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку. Женщина аргументировала возврат тем, что "дерево умерло".
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