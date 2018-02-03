"Челноки" продолжают блокировать два пункта пропуска на границе с Польшей (фото, видео)

На двух пунктах пропуска акции протеста завершены.

В Львовской области перед пунктом пропуска «Шегини» (Мостискйи район) завершилась акция протеста, участники которой требовали отменить закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа.

Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы в Facebook со ссылкой на Львовскую таможню ГФС.

«Перед пунктом пропуска «Шегини – Медика» завершилась протестная акция граждан. Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Протестная акция еще продолжается перед пунктом пропуска «Рава-Русская-Гребенное», отметили в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН жители приграничного села Наконечное, с 13.15 началась акция протеста возле пункта пропуска «Краковец» (Яворивский район). Местные жители перекрыли движение транспорта на международной трассе к пункту пропуска «Краковец».

По состоянию на 14.00 проезд в пункте пропуска "Краковец" восстановлен, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он также отметил, что в 13.30 началась акция протеста возле пункта пропуска Ягодин в Волынской области.