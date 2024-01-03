Если эти признаки вам знакомы, значит, парень, с которым вы встречаетесь, использует вас в своих интересах.

Женщина-"швейцар" всегда пытается угодить мужчине. Она сделает все возможное, чтобы сделать своего мужчину счастливым, независимо от того, насколько плохо он с ней обращается.

Издание Your Tango назвало 10 тревожных признаков того, что в ваших отношениях вас используют в качестве "швейцара".

Он дает вам "крохи", а вы притворяетесь, что рады этому

Он просто пишет вам раз в неделю, чтобы убедиться, что вы все еще ждете его? Он просто навязывается вам и держит вас в качестве "гарнира", а не "главного блюда". По сути, вы - его запасной план. Он убеждается, что вы все еще свободны в пятницу вечером на случай, если ничего лучшего не подвернется. Вы должны узнать свои границы, чтобы получить любовь.

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Он пишет вам в последнюю минуту с предложением встретиться

Он даже не звонит, а пишет смс с предложением назначить свидание в пятницу в 20:00 и вам приходится менять свои планы. Не делайте этого, если только вы не встречаетесь всерьез уже некоторое время.

Вы стираете его белье, хотя даже не живете вместе

Если вы не живете вместе, даже не думайте выворачивать его вонючие носки наизнанку и тащить их в прачечную. Если он так занят, он может позвонить маме или в химчистку.

Вы готовите ему ужин

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Если вы каждый вечер готовите ему ужин, а потом моете за ним посуду, вы приучаете себя и его к тому, что так будет всегда.

Вы позволяете ему приходить ночью после посиделок

Если он в нетрезвом виде пишет сообщение с предложением "потусоваться", берегитесь: вы стали его добычей.

Вы далеко ехали ради свидания

Если вы познакомились с парнем в Интернете и он хочет встретиться с вами, он приедет сам. Если он живет очень далеко, то можно рассмотреть вариант встречи на полпути. Но если это не так, то он в состоянии приехать сам.

Вы предлагаете покормить его домашних животных, когда он в отпуске

Он уезжает в отпуск без вас, а вы идете в зоомагазин за свежей крысой, чтобы дать ее огромному удаву-альбиносу. Не только крыса будет чувствовать, что из нее выжимают жизнь, но и вы.

Вы миритесь с тем, что он опаздывает на свидания

Если он опоздал на несколько минут, дайте ему передохнуть. Но если вы уже четыре раза ходили на свидания, а он все время опаздывает как минимум на час, то с каждым разом вы все больше и больше становитесь для него "ковриком".

Он просит вас уйти после близости

Это один из лучших способов почувствовать себя ненужной. Если вы любите прижиматься к своему возлюбленному после близости, он должен знать, что это важно для вас.

Он рассказывает о своих похождениях в вашем присутствии

Вы не один из его братьев, и вам не нужно слышать обо всех зарубках на его постели. Вы должны четко определить свои границы. Определите, что для вас приемлемо, а что нет.

Мы все разные, но ни одна женщина никогда не должна быть чьим-то "ковриком", даже если он самый богатый и красивый парень, которого вы когда-либо встречали.

Ранее УНИАН писал, что названы 12 моделей поведения мужчины, которые нельзя терпеть.

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