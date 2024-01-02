Отношения - сложный и важный элемент нашей жизни, но некоторые мужчины могут пользоваться этим в личных целях.

Знакомства - это игра чисел: чем больше людей мы встречаем, тем больше у нас шансов завязать отношения. Однако большинство из нас хотели бы встретить "того самого".

Пока мы ищем любовь всей своей жизни, у большинства из нас, как правило, есть запасной план или "второй вариант". И может оказаться, что мы тоже являемся чьим-то запасным планом.

Издание HackSpirit назвало 12 моделей поведения, которые свидетельствуют, что вы запасной вариант.

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Он часто отменяет планы с вами

Все мы иногда бываем непостоянными, но если это происходит часто - это тревожный знак. Если такое поведение вошло у него в привычку, оно будет продолжаться, пока вы его не остановите.

Если он долго не может сказать "да", когда вы приглашаете его на свидание, возможно, вы - его запасной план. Если вы обнаружите, что он склонен отменять свидание в последнюю минуту, это может быть признаком того, что он не так уж серьезно к вам относится.

Он разговаривает по телефону во время ваших свиданий

Если человек постоянно разговаривает по телефону, особенно когда вы вместе переживаете особый момент, это признак того, что у него проблемы с привязанностью. Возможно, ему неловко сближаться с другими людьми, поэтому он прячется в телефоне.

Люди, которые не хотят обращать на вас внимание, будут стараться как можно больше избегать общения. Они будут разговаривать по телефону, читать или делать что-то еще. Если это происходит с вами, не игнорируйте. Вы заслуживаете того, чтобы быть чьим-то приоритетом, а не просто запасным планом.

Его друзья не знают, кто вы такая

Если вы встречаетесь с кем-то уже некоторое время, а он не познакомил вас ни с кем из своих близких друзей или семьи... это тревожный знак.

Возможно, он еще не готов взять на себя обязательства. Хуже того, если он представил вас как друга или знакомого, он пытается избежать обязательств перед вами.

Еще один тревожный знак - если он ничего не рассказывает вам о своих близких. Возможно, таким образом он пытается держать вас на расстоянии, и это признак того, что он не готов к серьезным отношениям.

Он смеется над вашими целями

К сожалению, если он не проявляет искреннего интереса к вашим мечтам, то и вы ему не так уж и важны. Вы просто его запасной план.

Он неаккуратен

Есть много способов быть неискренним, если задаться целью. Это не только отмена встречи в последнюю минуту: возможно, он обещал позвонить, но не позвонил, или он молчит целый день.

Не стоит относиться к призракам или непоследовательности в отношениях с кем-то легкомысленно. Это огромный тревожный сигнал, который может повлиять на вашу самооценку. Если он не может прийти, когда вы договорились, или заставляет вас чувствовать, что вы не имеете для него значения, это признак того, что вы ему неинтересны.

Он "только лает, но не кусается"

Итак, он много говорит, говорит самые милые вещи, отвечает на все ваши сообщения и прочее, но когда дело доходит до того, чтобы быть рядом с вами, вы не можете на него рассчитывать.

Это касается всего: вы хотите чаще видеться, строить планы и мечтать о совместном будущем. Но когда приходит время воплощать их в реальность, этого не происходит, и все потому, что у него есть миллион отговорок

Поначалу он не обращал на вас особого внимания

Когда вы начали встречаться, все было не так уж и плохо, но, возможно, он не уделял вам столько внимания, и вам приходилось пытаться добиться свидания с ним или произвести на него какое-то впечатление. Это может быть тревожным сигналом, если он вдруг стал уделять вам все свое внимание.

Это может быть более незаметно, чем другие признаки, но это не значит, что это менее критично. Возможно, сначала он встречался с девушкой, которая его больше интересовала, а когда она не ответила ему взаимностью, он переключился на свой запасной план.

Он вас избегает

Если кажется, что парень пропадает, если вы поднимаете проблему или указываете на его недостатки, обратите на это внимание. Ваша интуиция пытается вам что-то сказать.

Он не будет строить с вами отношения, если вы не являетесь для него приоритетом. А мы склонны прислушиваться к тем, кого любим, когда они важны для нас.

Если же он не признает наличие проблемы и не готов обсуждать ее, вам пора уходить, особенно если вы ищете серьезных отношений.

Он всегда строит планы на последнюю минуту

Плохо быть для кого-то запасным планом - он знает, что вы всегда будете наготове. Это особенно верно, если вы отменяете все свои планы на встречу с ним, как только он позвонит или напишет вам.

Так, если он не воспринимает вас всерьез, он позвонит вам как раз тогда, когда его "приоритетная" девушка отменит встречу с ним. Он знает, что у него есть вы в качестве запасного плана, если он захочет пойти на свидание. В этом случае лучшее, что вы можете сделать, - не играть в эту игру и ценить свое время.

Он не приходит на дни рождения или праздники

Он не звонит и не планирует с вами встречи по праздникам или особым случаям. И каждый раз, когда вы намекаете на это, он отмалчивается или меняет тему. Хуже того, он строит планы и бросает их в последнюю минуту под первым попавшимся предлогом. Не позволяйте так подавить ваше самоуважение.

Он не несет ответственности

Если он не разделяет с вами никакого распорядка дня, скорее всего, вы - его запасной план. Например, вы хотите гулять с ним или ходить вместе в спортзал, но он отказывается. То же самое происходит и со всем остальным: вы хотите присоединиться к танцевальному классу или книжному клубу, но он, похоже, не любит ничего из этого.

Причина в том, что он не хочет быть слишком ответственным и вовлеченным в ваши отношения, а также не хочет, чтобы вы чувствовали, что это серьезно. Не тратьте свое время на такого человека.

Он не строит планов на будущее

Если вы пытаетесь завязать серьезные отношения, разговоры о будущем просто необходимы. Это шаг, который делают все. Вы должны быть уверены, что оба находитесь на одной волне и хотите в жизни одинаковых вещей.

Когда вы состоите в серьезных отношениях, вы должны уметь говорить о серьезных вещах и принимать обоюдные решения. Если он отказывается это делать, потому что это "давит" на него, прекратите отношения.

Вам не нужно быть с человеком, который не видит с вами будущего; возможно, он еще не готов к этому. В любом случае, это не ваша вина.

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