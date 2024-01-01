Молчание - одна из тех вещей, которыми мы часто пренебрегаем, а зря.

Старая поговорка, имеющий, предположительно, еще древноримское происхождение, утверждает: молчание – это золото. Украинцы имеют собственную пословицу похожего содержания: кто молчит - тот двоих научит.

Эта народная мудрость гласит, что разговор, хотя и является важнейшим инструментом общения, иногда может больше навредить, чем принести пользу. Публицист Миа Чжан на страницах издания Hack Spirit собрала 9 типичных ситуаций, в которых действительно лучше замолчать, чем что-то говорить.

1) Во время острых споров

Мы все были там. Охваченные горячим спором, страсти разгораются, голоса повышаются. Это моменты, когда возникает соблазн выпустить все и сказать все, что приходит на ум.

Видео дня

Но поверьте, именно в таких ситуациях тишина может стать вашим лучшим другом. Споры, вызванные сильными эмоциями, редко приводят к продуктивным результатам. Вместо этого они могут перерасти в разрыв отношений, если таковые имеются, и в длительную вражду.

Выбор молчания не означает, что вы соглашаетесь с поражением. Это означает, что вы решаете не обострять ситуацию дальше, давая обеим сторонам некоторое время, чтобы остыть и пересмотреть проблему на холодную голову.

2) Когда вы не полностью информированы

Миа Чжан приводит такую ситуацию из собственного опыта, когда она присоединилась к проекту посередине работы и очень хотела внести свой вклад. Но не была достаточно информирована о предыдущих этапах работы.

"Не до конца понимая все детали, я выпалила некоторые идеи. В комнате затихло. Оказывается, те предложения, которые я сделала, уже были обсуждены и отклонены еще до того, как я присоединилась к команде. Мне было стыдно, и я уверена, что мой авторитет пострадал в тот день", – вспоминает публицист.

Итак, вывод, который можно сделать из этого примера: гораздо лучше слушать, учиться, а затем вносить свой вклад, когда вы полностью понимаете ситуацию.

3) Когда слушать важнее

В разговоре, особенно когда кто-то другой делится личным опытом или выражает свои чувства, важно молчать и действительно слушать. Поступая так, вы не только проявляете уважение к говорящему, но и усваиваете больше информации, способствуя лучшему пониманию и сочувствию.

4) Когда вы находитесь в присутствии горя

Когда человек, который нам дорог, переживает это, мы часто чувствуем необходимость сказать что-то, что угодно, чтобы облегчить его боль. Но, честно говоря, на такие моменты не всегда есть слова.

Иногда все, что нужно грустному человеку, - чтобы кто-то был рядом с ним, разделяя его тишину. Попытка заполнить тишину банальностью или советом часто может показаться неискренней или даже пренебрежительной к их боли.

Вместо этого ваше молчаливое присутствие может предложить им уютное пространство для скорби и ощущения понимания без необходимости отвечать или объяснять свои чувства.

5) Когда время не подходит

У вас может быть идеальный ответ, самый проницательный комментарий или самая смешная шутка, но если время не подходит, лучше держать язык за зубами.

Подумайте о ситуации, когда кто-то выражает серьезную озабоченность или выражает разочарование. Возможно, сейчас не лучшее время, чтобы поднять настроение шуткой или поднять несвязанную тему.

Если вы не уверены, хорошо ли воспримут ваши слова, лучше промолчать, пока не подойдет время.

6) Когда кому-то другому нужно внимание

Жизнь наполнена моментами триумфа и праздника. Выпускной, повышение, помолвка - список можно продолжать. Именно в это время мы часто чувствуем необходимость поделиться своим опытом или советом.

Но иногда самое важное - просто отойти назад и позволить человеку в центре внимания насладиться своим моментом. Ваша роль в эти моменты — слушать, праздновать и ценить их успех.

7) Когда слова могут принести больше вреда, чем пользы

Миа Чжан приводит, в качестве примера, ситуацию из собственного опыта. Ее подруга переживала тяжелый разрыв, поэтому Миа пыталась помочь советами на основе собственного опыта, но в итоге еще больше расстроила подругу.

"Тогда я поняла, что иногда, даже из лучших побуждений, наши слова могут принести больше вреда, чем пользы. В сложных и деликатных ситуациях часто лучше выслушать, а не дать непрошеный совет", – отметила она.

8) Когда нужно поразмышлять

Жизнь может быть быстрой и хаотичной, и мы часто чувствуем необходимость немедленно реагировать, иметь все ответы. Но иногда лучшее, что вы можете сделать, - это сделать шаг назад и взять паузу для размышлений.

Мгновенные реакции не всегда самые лучшие. Дайте себе разрешение помолчать и подумать.

9) Когда молчание - самая уважительная реакция

Во время минуты молчания в память, когда кто-то делится глубоко личной историей, или просто когда слова не оправданы серьезностью ситуации - молчание может выразить ваше уважение сильнее, чем любые слова.

Никогда не недооценивайте силу почтительного молчания.

Другие материалы с советами по самосовершенствованию

Как писал УНИАН, высокомотивированные люди разработали ежедневные ритуалы, которые они выполняют, особенно утром, чтобы задать тон своему дню. Существует 9 вещей, которые высокомотивированные люди обычно выполняют перед завтраком. Они помогают оставаться сосредоточенными, бодрыми и готовыми к преодолению любых событий дня.

Также мы рассказывали про 11 привычек, которые мешают вам двигаться вперед. Ваши модели поведения и мышления могут быть именно той причиной, по которой вы застряли на одном месте.

Вас также могут заинтересовать новости: