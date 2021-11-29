Ранее украинцы в этом престижном литературном конкурсе не побеждали.

15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина и ее произведение Le Caricaturiste завоевали премию Deuxième Prix на международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже.

Об этом сообщает Главком.

По результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все без исключения библиотеки Франции.

В этом году одной из победителей стала украинка Анна-Мария Баландина. Девушка учится во французском лицее имени Анны Киевской в столице.

"Для меня является честью принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали",-отметила Анна-Мария.

Читайте такжеБукеровскую премию получил писатель из ЮАР Дэймон ГэлгутКонкурс проводят ежегодно с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира. Организаторами являются МОН Франции и мэрия Парижа.

В состав жюри конкурса входят поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Вінсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица и победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт и Анн-Софи Солдаіні.

Церемония награждения победителей проходит в торжественном зале заседаний у Пантеона.

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна. Гурна получил премию "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

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Автор: Марта Гичко