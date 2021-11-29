15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина и ее произведение Le Caricaturiste завоевали премию Deuxième Prix на международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже.
Об этом сообщает Главком.
По результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все без исключения библиотеки Франции.
В этом году одной из победителей стала украинка Анна-Мария Баландина. Девушка учится во французском лицее имени Анны Киевской в столице.
"Для меня является честью принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали",-отметила Анна-Мария.
Читайте такжеБукеровскую премию получил писатель из ЮАР Дэймон ГэлгутКонкурс проводят ежегодно с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира. Организаторами являются МОН Франции и мэрия Парижа.
В состав жюри конкурса входят поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Вінсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица и победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт и Анн-Софи Солдаіні.
Церемония награждения победителей проходит в торжественном зале заседаний у Пантеона.
Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна. Гурна получил премию "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".
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