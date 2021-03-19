Поэтесса является одной из самых известных украинок современности и безоговорочным моральным авторитетом для многих граждан.

Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует одна из самых известных украинских писательниц современности Лина Костенко. Гениальной поэтессе-шестидесятнице исполняется 91 год.

Чем известна Лина Костенко

Читайте такжеФильм "Атлантида" и спектакль Verba: объявлены лауреаты Шевченковской премии 2021-гоРодилась Лина Васильевна Костенко в семье учителей 19 марта 1930 года в городе Ржищеве Киевской области. Родители будущей поэтессы с ранних лет прививали ребенку высокие нравственные, этические и эстетические вкусы, подавали литературные, фольклорные и исторические образцы для подражания.

Еще будучи ученицей, она начала посещать литературную студию при журнале "Днепр", который редактировал Андрей Малышко. Свои первые стихи Лина Костенко выпустила в 16 лет. В целом писательница является автором более 15-ти поэтических сборников, а также прозаического романа "Записки украинского самашедшого, вышедшего в свет в 2010 году.

Среди многочисленных наград поэтессы – Шевченковская премия, которой она была удостоена в 1987 году за исторический роман в стихах "Маруся Чурай".

Гражданская позиция и интересные факты о Лине Костенко

Лина Костенко является безоговорочным моральным авторитетом для многих украинцев, ведь не запятнала себя компромиссами ни с одной властью. У нее всегда хватало смелости смотреть правде в глаза и говорить категорическое "нет" подлости, лжи и предательству.

В советские времена принимала активное участие в диссидентском движении и не боялась высказывать свою гражданскую позицию. Так, в 1966 году во время Львовского судилища над братьями Горынями писательница бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина".

За свою принципиальность Лине Костенко пришлось расплачиваться длительным исключением из литературного процесса. Однако во время вынужденного молчания поэтесса не сидела сложа руки и создала свои лучшие произведения – "Берестечко", "Маруся Чурай" и стихотворения, которые впоследствии вошли в сборники "Над берегами вечной реки" и "Неповторимость".

Она одна из немногих культурных деятелей страны, отказавшихся от звания Героя Украины. В 2005 году на это Лина Костенко отреагировала словами "Политической бижутерии не ношу!"

Писательница не могла не отреагировать на вторжение России в Украину. В 2015 году она присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО" и передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.

В настоящее время Лина Васильевна предпочитает молчать – за писательницу говорят ее произведения. И это молчание поэтессы чрезвычайно красноречиво, является своеобразной ее позицией.

Следует заметить, что Лину Костенко хотят номинировать на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Соответствующую инициативу 17 марта поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Автор: Алина Вишневская