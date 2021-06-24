Новой героиней интервью для проекта PRO: WIDER стала настоящая звезда телевидения - Соломия Витвицкая.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая откровенно рассказала Владу Дарвину о разводе с мужем и о своих мечтах.

В интервью Соломия призналась Владу, что благодарна прежним отношениям за многие вещи и добавила, что экс-супруги обращалось к психологу. Консультации не помогли сохранить брак, но помогли сохранить хорошие отношения!

"Когда у тебя действительно не получается найти общий язык, ты должен обратиться к третьей стороне. Медиация в этом случае поможет, потому что я уверена: к психологам приходят как сохранить брак, так же приходят и чтобы красиво расстаться. Можно всегда найти эти точки соприкосновения, если есть желание. Потому что нет смысла расставаться врагами, особенно, если есть общие дети, если есть общие друзья. За восемь лет у нас тоже много всего сохранилось и накопилось. Смысла расставаться врагами совершенно нет. Жизнь очень коротка, нет смысла ее на войны тратить. Я всем советую - если есть какая-то проблема - обращаться к специалистам, психологам, медиаторам, которые помогут выйти из этой ситуации", - рассказала Витвицкая во время интервью.

На вопрос Влада о самой заветной мечте, Соломия ответила, что это - семья.

"Пожалуй, если говорить о конкретных мечтах, то это — семья. В моем представлении, семья - самая важная вещь в жизни. Я вокруг этого складываю свои мечты. Я мечтаю создать свою крепкую и уютную семью", - добавила телеведущая.

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Автор: Диана Могилевич