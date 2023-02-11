Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке изменил подписи к работам художников Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Отныне значится, что это произведения искусства украинских художников, когда как ранее их относили к россиянам.
Соответствующие изменения в экспозиции музея заметила историк искусства и журналистка Оксана Семеник, поделившись своим открытием в социальных сетях.
Теперь на сайте музея в подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), которую написал Репин, значится, что это работа украинца Ильи Репина, выяснили журналисты Украинской правды.
Также на работе мариниста Ивана Айвазовского последний значится украинцем.
Илья Репин и Иван Айвазовский - основные факты биографии
Илья Репин – украинский художник, семья которого происходит с известного казацкого рода по прозвищу Рипа (Репа). Он родился в 1844 году в городе Чугуеве, который на то время входил в состав Харьковской губернии. Художественное образование Репин получил в Петербургской академии художеств. Он писал свои полотна в Российской империи и стал одним из ключевых представителей "русского реализма". Одной из самых его известных работ считается картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
Иван Айвазовский - сын армянского лавочника, семья которого переселилась в Крым с западной Украины (Галичины) в 1812 году. Он родился в прибрежном городе полуострова Феодосии в 1817 году. Он также получил образование в Петербургской Академии художеств. Основную часть своей жизни Айвазовский жил и писал полотна в Крыму. Он приобрел мировую известность своими пейзажами моря и считается одним из самых ярких маринистов всех времен. Он написал такие картины, как "Девятый вал", "Чесменский бой", "Радуга" и "Черное море".
Оба художника долгое время считались представителями российского изобразительного искусства из-за своего рождения на территории Российской империи. Теперь стереотип об их принадлежности к российской нации постепенно исчезает.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинцы больше никогда не будут "камешками" Российской империи.