Он подчеркнул, что стремление людей жить свободно, высказанное 24 августа 1991 года и подтвержденное 1 декабря того же года, не сломать.

Президент Владимир Зеленский, говоря о годовщине референдума за независимость Украины, заявил, что украинцы больше никогда не будут "камешками" империй.

Как он отметил в вечернем видеообращении, 31 год назад состоялся референдум, который объединил "всю территорию нашей страны". И это был настоящий референдум, а не какая-то имитация.

"Все поддержали. Люди подтвердили Акт провозглашения независимости Украины – свободно и законно. Это был настоящий референдум, а не какая-то имитация. Это был честный референдум, и именно поэтому его признал мир", – подчеркнул президент Украины.

Видео дня

По его словам, важно то, что не просто политики, а именно люди поставили точку в истории империи, которая строилась на отрицании воли людей, "которая убивала, пытаясь увековечить отрицание воли людей, но которую люди все равно свергли".

Зеленский подчеркнул, что с того дня 1991 года украинцы пережили много попыток "превратить точку в многоточие или точку с запятой", и было много деятелей, которые не могли успокоиться, что империю таки повалили.

"Мы и теперь защищаем Украину от таких "товарищей", которые хотели в этом году отмечать столетие Империи вместо очередной годовщины воли. Они хотели... Но будет по украинским правилам", – добавил президент Украины.

При этом он подчеркнул, что стремление людей жить свободно, которое было высказано 24 августа 1991 года и подтверждено 1 декабря того же года, не сломать.

"Украинцы больше никогда не будут "камешками" каких-то там империй. Мы уже завоевали это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости", – заявил Зеленский.

Референдум за независимость Украины

Как известно, 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум о независимости Украины.

Граждане во всех 27 административных единицах государства (24 областях, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе) поддержали Акт провозглашения независимости. 90,32% принявших участие в референдуме ответили утвердительно на вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?".

В августе 2021 года опрос показал, что через 30 лет за независимость Украины готовы проголосовать почти 83% среди тех, кто определился и пошел бы на референдум.

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