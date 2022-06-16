Гоголя перенесут в украинскую классику.

Из учебной программы украинских школ исключат произведения российских и советских авторов.

Об этом говорится в соответствующем решении рабочей группы МОН по обновлению программы для 9-11 классов, цитирует портал Освіта.ua.

Решение специалисты обосновывают вопросом целесообразности изучения русской культуры и литературы в условиях российско-украинской войны.

Согласно тексту решения, речь идет об изъятии произведений более 40 российских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников.

Не будет в программе мировой литературы произведений Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова.

Также исключены произведения Окуджавы Быкова, Есенина, Шолохова, Пастернака, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, Цветаевой, Ильфа и Петрова и других.

Исключенных авторов обещают заменить произведениями мировых классиков.

Гоголя и Халилова рекомендовано перенести в учебные программы по украинской литературе.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. Под огнем, как и раньше, Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. В Севередонецке враг ведет постоянный штурм.

На Слобожанском направлении враг намерен возобновить наступление. Под Харьковом оккупанты пытаются удержать занятые рубежи - обстреливают украинские позиции и освобожденные от РФ села.

В настоящее время ВСУ уничтожили уже почти 33 тысячи русских военных, тысячи единиц вражеской техники.

Из-за больших потерь командование РФ перебросило в Украину новые силы, но, по мнению украинских разведчиков, группировки оккупантов на Донбассе значительно недоукомплектованные и разобщенные.

Вместе с тем украинские военные рапортуют о приближении к оккупированному Херсону. Единственное, что останавливает ВСУ, - нехватка оружия, говорится в материале Reuters.

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