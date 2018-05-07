Что будет, если гривну "отвяжут" от доллара и бросят в "валютную корзину"

Идеи "отвязать" гривну от доллара и привязать к "корзине валют" снова зазвучали на самом высоком уровне. В последних числах июня министр экономразвития и торговли Петр Порошенко заявил о целесообразности привязки курса гривни к мультивалютной корзине. А на текущей неделе этот же месидж прозвучал в ежегодном послании президента к Верховной Раде.

Порошенко, в частности, отмечает, что такая привязка позволит сохранить стабильность национальной валюты, обеспечив в то же время приемлемую гибкость курса. Основным минусом нынешней политики фиксированного курса министр считает то, что она ведет к уменьшению золотовалютных резервов страны и ухудшает конкурентные позиции экспортеров. К оценкам министра вполне стоит прислушаться, особенно, если вспомнить, что до своего назначения он не один год возглавлял Совет НБУ. Также к слову можно вспомнить, что обеспечить большую волатильность курса гривны Украину неоднократно призывал и МВФ.

Собственно, ничего особо уникального Украине не предлагают - в мире есть несколько стран, в том числе и из бывшего СССР, где курс их национальной валюты привязан к "корзине валют". При этом постоянно ведутся споры и дискуссии о преимуществах и недостатках "корзинного метода". Как положительные пример, использования "корзины валют" любят приводить Китай, который, как известно, очень хорошо пережил кризис 2008-2010 годов во многом благодаря очень низкому курсу юаня по отношению к другим валютам. В результате «дешевого юаня» Китай во время кризиса смог не только не уменьшить объемы экспорта, но даже увеличить их, и тем самым обеспечил себе славу "страны, не боящейся кризисов".

Однако, есть и отрицательный пример использование "корзины валют", например, Беларусь. Такой метод формирования официального курса своего рубля Белоруссия использует с 2001 года и очень этим гордилась до опеределенного момента. Гипердевальвация в 2010-2011 годах, фактически показала его неэффективность. поэтому, хотя «корзинный метод» и остался, но он уже не считается панацеей для Беларуси.

В общем, к "корзине" нас подводят уже довольно давно, однако официально в Украине привязки курса гривны к "корзине валют" до сих пор нет. Хотя, эта идея высказывалась еще в 90-х годах, на этапе собственно становления национальной валюты. Эксперты даже вспоминают заявления и комментарии сотрудников НБУ, сводившихся к тому, что расчет официального курса гривни к иностранным валютам учитывает динамику группы валют, поэтому он отличается от среднего курса на рынке. Вот и сейчас, официальный курс составляет 7,9925 грн за 1 доллар, в то время, как средний курс по рынку - 8,0705 грн.

Сама суть "корзинного метода" заключается в том, что официальный курс национальной валюты зависит от динамики не одной валюты, а целой группы валют. А поскольку разные валюты изменяются не равномерно, то соответственно, и официальный курс национальной валюты может существенно отличатся от среднего курса, который сформировали на рынке.

Для наглядности это можно продемонстрировать на условном примере. Предположим, что начиная с января 2010 года официальный курс гривны был бы уже привязан к бивалютной "корзине", состоящей из доллара США и евро. Так вот, в этом случае, текущий официальный курс евро был бы на уровне 10,8 грн (сейчас официальный курс 9,93 грн), а курс доллара - на уровне 8,7 грн (официальный курс 7,99 грн). Но это при условии, что в "корзину" входило бы только две валюты и они бы включались в равных долях. А если бы "корзина" состояла из пропорции: 80% - доллар, 15% - евро и 5% - российский рубль, то курс официального доллара был бы около 8,1 грн, а курс евро - на уровне около 10 грн.

Из чего будет состоять украинская "валютная корзина" - пока обсуждается. По версии Порошенко, в нее могут войти доллар, евро, российский рубль, польский злотый, британский фунт стерлингов.

Возможно, будет использован опыт других стран, в которых содержимое "валютных корзин" чрезвычайно разнообразно. Нельзя также забывать, что во многом структура "валютной корзины" зависит от структуры валют, которые использует страна при осуществлении своих внешнеэкономических контрактов.

Так, в Беларуси "валютная корзина" состоит из доллара, евро и русского рубля. В России - из евро и доллара. В Китае в "корзину" входят доллар, евро, йена, сингапурский доллар, фунт стерлингов, малайский ринггит, российский рубль, австралийский доллар и канадский доллар, а также южнокорейская вона. Очень существенно отличаются "валютные корзины" и по структуре. В России в "валютной корзине" 55% составляют доллары и 45% - евро. Сирийский фунт привязан к "валютной корзине", в которой 44% - это доллары США, 35% - евро и 11% - фунт стерлинг и иена.

С учетом специфики украинской внешней торговли можно было бы сделать "валютную корзину" в следующей пропорции: 80% - доллар, 15% - евро и 5% - российский рубль.

Почему вдруг именно сейчас снова грубо и зримо замаячила перспектива привязать курс гривни к "валютной корзине"? Сложилось так, что евро и российский рубль девальвировали по отношению к доллару США. А поскольку украинская гривня относительно стабильна по отношению к доллару, то в результате и евро, и рубль девальвировали по отношению к гривне. В конечном итоге это привело к тому, что при продаже металла нашими экспортерами в Италию за евро, они получают меньше гривни, конвертируя евро в гривню В то же время, если закупить, например, лимонад в России за рубли, то цены такого лимонада в гривне получаются ниже, чем цены украинских производителей.

Потому и возникла идея привязать курс гривны к «валютной корзине», чтобы в случае девальвации или ревальвации доллара, евро или рубля, курс гривни тоже изменялся бы. И, соответственно, можно было бы сглаживать такие перекосы с ценами по внешнеэкономическим контрактам. Это может сделать курс гривни более подвижным, и, хотя, с одной стороны, его скачки будут провоцировать скачки давления у "рядового украинца", но зато такая подвижность улучшит ситуацию в сфере внешней торговли Украины.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)