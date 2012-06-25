Крымский лжеинвалид получил 100 тысяч гривен пенсии

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения жителем Симферополя почти 100 тысяч гривен пенсии по поддельной справке об инвалидности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"За несколько лет получатель пенсии по инвалидности, который даже не проходил обследования, получил по поддельным документом более 95 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Справку горожанину выдали работники медико-социальной экспертной комиссии Симферополя.

Дело завели по статьям "злоупотребление служебным положением" и "должностной подлог".