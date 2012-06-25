Крымский лжеинвалид получил 100 тысяч гривен пенсии
12:10, 25 июня 2012Крым
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Завели уголовное дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения жителем Симферополя почти 100 тысяч гривен пенсии по поддельной справке об инвалидности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
"За несколько лет получатель пенсии по инвалидности, который даже не проходил обследования, получил по поддельным документом более 95 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Справку горожанину выдали работники медико-социальной экспертной комиссии Симферополя.
Дело завели по статьям "злоупотребление служебным положением" и "должностной подлог".
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