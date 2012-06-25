В Украину идут ливни, грозы и град

В течение суток 26 июня погоду в Украине определит холодный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Местами ожидаются ливни, грозы , местами шквалы 15-20 м/с, град, сообщает "Метеопрог" специально для УНИАН.

Температура на западе снизится ночью до 10-16, днем до 19-23, в Карпатах до 14-18; на севере ночью 15-18 градусов, днем 21-27, в центральных областях, на востоке и на юге ночью 16-22, днем 25-31 градус.

В северных областях: кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-18 градусов, днем 21-27. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

В южных областях: кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 18-22 градуса, днем 25-31. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-12 м/с.

В восточных областях: местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-20, днем 28-31 градус. Ветер северный, 5-12, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

В западных областях: грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до 10-16 градусов, днем до 19-23, в Карпатах до 14-18. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В центральных областях: ночью на Винничине и Черкащине, днем местами кратковременные дожди, грозы, град. Температура ночью 16-17 градусов, днем 25-30, в Винницкой области похолодает до 22-24. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

Погода на курортах Крыма: в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте ночью без осадков, днем грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 30-31. Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты и Одессы 26 градусов, в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя 24-25.

Погода на курортах Карпатского региона: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до 11-14 градусов, днем до 19-22. Ветер северо-западный, северный, 5-12 м/с.