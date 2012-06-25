8 сел в Крыму сидят без света
11:33, 25 июня 2012Крым
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По региону прогулялся ураган
Жители восьми сел в Крыму остались без света из-за порывов проводов во время сильного ветра, бушевавшего в регионе в воскресенье, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
По информации компании "Крымэнерго", основной удар стихии пришелся на Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.
30 бригад электриков пытаются возобновить электроснабжение.
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