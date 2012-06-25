8 сел в Крыму сидят без света

Жители восьми сел в Крыму остались без света из-за порывов проводов во время сильного ветра, бушевавшего в регионе в воскресенье, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По информации компании "Крымэнерго", основной удар стихии пришелся на Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.

30 бригад электриков пытаются возобновить электроснабжение.