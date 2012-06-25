Машина влетела в дерево в Крыму - 4 травмированных

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате наезда легкового автомобиля на дерево в Крыму. Авария произошла в ночь на воскресенье в Белогорском районе полуострова, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

В дерево влетел ВАЗ-2121.

Пострадали двое молодых людей и две девушки из Симферопольского района. Шофер отделался ушибами, пассажиры, помимо ушибов, получили сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.