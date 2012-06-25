Машина влетела в дерево в Крыму - 4 травмированных
09:54, 25 июня 2012Крым
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Молодежь попала в ночное ДТП
Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате наезда легкового автомобиля на дерево в Крыму. Авария произошла в ночь на воскресенье в Белогорском районе полуострова, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.
В дерево влетел ВАЗ-2121.
Пострадали двое молодых людей и две девушки из Симферопольского района. Шофер отделался ушибами, пассажиры, помимо ушибов, получили сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.
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