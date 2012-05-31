82% сообщений об Украине в мире - негативные

Мировые СМИ начали больше писать об Украине, однако 82% информации - негативная, сообщил президент Bohush Communications, вице-президент Украинской PR Лиги Денис Богуш на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, согласно общему обзору исследований имиджа Украины в 12 странах мира в 2000-2010 годах, который проводился его компанией, Украина - маловлиятельное и малоизвестное европейское государство, находящееся в поисках своего места в мире.

Также ее отмечают как кризисную и политически нестабильную страну с неэффективной властью и коррупцией во всех органах власти, имидж Украины преимущественно негативен для бизнеса. Украина в этот период также ассоциируется с возможным проведением Евро-2012, поражением оранжевой революции и Чернобылем (опасная страна), проблемами с Россией, красивыми женщинами и дешевыми проститутками.

В то же время, с января по сентябрь 2011 года в основных мировых медиа были 334 сообщения об Украине, из них 202 – негативные, 88 – нейтральные и только 44 - положительные. В частности, это CNN, BBC, The Wall Street Journal и Die Welt. «То есть, можно сказать, что 62% материалов об Украине - негативные» - сказал Богуш.

Однако с сентября 2011 года по март 2012 года количество сообщений в этих медиа возросло до 1930, большинство из которых - негативные. Таким образом, на этот период количество негативных сообщений составляло уже 82%.

Среди тем, которые освещали мировые СМИ, были сообщения о массовых убийствах животных и суд над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Среди других тем - расизм и возможный бойкот Евро. Богуш выразил убеждение, что украинская информационная кампания относительно Евро провалилась - власть не использовала большое количество возможностей для ее эффективного проведения.

В свою очередь, партнер CFC Consulting Василий Мирошниченко заметил, из-за имеющегося сейчас в зарубежных СМИ негативного имиджа Украины, ожидания футбольных фанатов, которые планируют приехать на Евро-2012, - занижены.

В частности, как отметил Мирошниченко, британский канал BBC One показывал в своем эфире сюжет о проявлениях расизма во время футбольных матчей в Украине, который вызвал волнение среди местных футбольных фанатов. По его убеждению, автор сюжета умышленно гиперболизировал эту тему ради сенсационности своего сюжета.