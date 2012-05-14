Бедным симферопольцам помогут вещами

Акция "Милосердие", приуроченная ко Дню семьи (15 мая) и Дню защиты детей (1 июня), стартует во вторник в Симферополе для поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Горожан просят помочь нуждающимся вещами, игрушками, лекарствами и деньгами.

"Управление по делам семьи, молодежи, туризма и спорта Симферопольского городского совета обращается к жителям города, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям с предложением оказать помощь вещами, игрушками, школьными принадлежностями, адресную помощь медикаментами, памперсами, денежными средствами нуждающимся в помощи семьям и детям", - говорится в сообщении пресс-центра горсовета.

Акция продлится до 15 июня.

Пункт сбора: Симферополь, улица Репина, 66. Телефоны для справок: (0652) 27-36 -73, 51-26-56, 60-03-93.