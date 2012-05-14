Каzантип представил гимн (аудио)

"Республика Z", более известная как "Каzантип", представила гимн нынешнего сезона, который станет для республики юбилейным, в этом году ей исполняется 20 лет.

"Каzантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "Каzантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".

"Можно сколько угодно рассуждать о том, каким должен быть гимн Каzантипа. Главное, он должен быть, и быть, по сложившейся традиции, каждый год новым и разным", - написал президент республики Никита 1 (Маршунок).

По его словам, сделать это непросто. "Поскольку стараться всем вам угодить - это бессмысленно, и удивить вас тоже практически не возможно. Тем не менее, отбросив все важные государственные дела, мы снова пытаемся найти правильные слова и звуки. Нам сверху, как вы понимаете, и виднее, и лучше слышно", - добавил он.

Гимн слушайте тут