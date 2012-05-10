Ялта откроет курортный сезон промывкой водопровода

Ялта в течение двух дней проведет промывку и дезинфекцию городских сетей водоснабжения, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, в ночь на 30 мая будут идти работы в 10-м, 11-м микрорайонах, а также по улицам Рабочая, Ленинградская, Жадановского, Садовая №1-33, Кирова, Коммунаров, Щербака, Таврическая, Гоголя, Володарского, Ломоносова, Курчатова, Дражинского, Данченко, и в районах «Чайной горки», Дарсана, пос.Чехова, гостиницы «Ореанда», квартала «Заря».

В ночь на 1 июня будет производиться промывка и дезинфекция сетей остальной части города.

«Пользоваться водой с 20 часов вечера до 6 утра запрещается. Затем перед пользованием водой необходимо слить ее для промывки сети внутри дома», - говорят в пресс-службе.