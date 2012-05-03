Лжегазовщика повязали в Крыму

12:05, 03 мая 2012
Крым
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Милиция ищет пострадавших

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Черкасс, который под видом сотрудника «Горгаза»  выманивал деньги  у пенсионеров, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Мужчина показывал поддельное служебное удостоверение и предлагал пожилым людям выполнить работы по замене газовых плит по льготной цене. За свои услуги он брал предоплату - 600-700 гривен - и исчезал.

Идею о способе мошенничества подсмотрел в интернете.

«Предприимчивому мужчине не составило труда приобрести фальшивое удостоверение и вклеить в него свое фото. "Печатью" послужила обычная пятикопеечная монета. Закрашенный маркером пятак также прикладывался к обычным товарным чекам, которые отдавались клиентам взамен денежной суммы», - сообщили в милиции.

По предварительным данным, на счету лжегазовщика более десяти эпизодов мошенничества.

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