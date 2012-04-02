В Крыму четвертый день ищут пропавшего на соревнованиях глухонемого подростка (фото)
Возбуждено уголовное дело...
В Крыму четвертый день ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала, сообщили пресс-службы крымских управления МЧС и МВД.
Участник состязаний не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.
Мальчика ищут сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, добровольцы.
Они обследовали 18 километров территории.
"Розыск пропавшего на Ангарском перевале подростка продолжается в рамках возбужденного уголовного дела", - отметили в милиции.
Дело открыто по обычной в таких случаях статье "умышленное убийство".