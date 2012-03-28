Журналистку нашли мертвой в Киеве

22:00, 28 марта 2012
Крым
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         Возможно, сердце...  

Журналист украинского телеканала СТБ - руководитель проекта "Моя правда" Ярослава Мациевская найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве, сообщила пресс-служба канала. 

30-летнюю женщину обнаружили в ванной комнате. 

Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений. 

Вещи в квартире были на своих местах. 

Для установления причины смерти тело молодой женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Ярослава ранее работала на Черноморской ТРК и радио "Хит ФМ" в Крыму.

Газета "Сегодня" сообщила, что, по предварительной информации, которая еще не выдвинута как официальная версия, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Фото с личной страницы на vk.com

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