Котэ Медведева попал в мировые тренды Twitter
12:58, 28 марта 2012Крым
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Или много шума из ничего
Президент России Дмитрий Медведев опроверг сообщения в российских СМИ о пропаже его любимого кота Дорофея.
«По поводу котэ. Из источников, близких к Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!» - написал Медведев на своей странице в Twitter.
Российский еженедельник «Собеседник» в среду сообщил, что кот сбежал из резиденции и его поисками занимается одинцовская полиция. Это сообщение широко растиражировали СМИ, а имя Дорофея попало в мировые тренды Twitter.
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