Котэ Медведева попал в мировые тренды Twitter

Президент России Дмитрий Медведев опроверг сообщения в российских СМИ о пропаже его любимого кота Дорофея.

«По поводу котэ. Из источников, близких к Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!» - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Российский еженедельник «Собеседник» в среду сообщил, что кот сбежал из резиденции и его поисками занимается одинцовская полиция. Это сообщение широко растиражировали СМИ, а имя Дорофея попало в мировые тренды Twitter.