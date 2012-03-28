Лектор-нелегал преподавал в школах Крыма

Волонтер-нелегал из Конго преподавал в школах Феодосии, прокуратура добилась его отстранения от работы и требует наказать чиновников, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Чиновники управления образованиядолжным образом не проверили законность осуществления гражданином Конго волонтерской и преподавательской деятельности, - сообщили прокуратуре. - Несмотря на многочисленные нарушения, проведились лекции с учениками пятых классов».

Прокуратура Феодосии внесла представление об устранении нарушений норм закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.