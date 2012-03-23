Тонну кефали нашли у браконьеров в Крыму
17:42, 23 марта 2012Крым
0
На капитана составили протокол
Тонну кефали нашли пограничники у украинских браконьеров в бухте Севастополя, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.
Пограничники Симферопольского отряда задержали маломерное плавсредство вечером 22 марта.
Катер с капитаном и тремя рыбаками, приписанный к причалу бухты Балаклавской, пришел не в пункт базирования. Выяснилось, что капитан не является членом бригады прибрежного лова, а его плавсредство не имеет документов для данного вида деятельности. На борту катера обнаружили сети и около 1000 кг рыбы.
На капитана пока составили админпротокол.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter