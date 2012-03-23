Изнасиловали и натравили собак?

Два одиннадцатиклассника, подозреваемые в деле о гибели 27-летней Анастасии Солтановой, арестованы на все время следствия - до суда, пишет газета "Сегодня".

«Ориентировочно - это два месяца, если не появятся объективные причины для продолжения расследования. Хотя у прокуратуры не было оснований и доказательств вины молодых людей, - уверена адвокат одного из подозреваемых Марина Андрианова. - Ребята невиновны в произошедшем, и это будет доказано».

Девушку нашли 15 марта в массиве Каменка под Симферополем голой и искусанной собаками. Она была изнасилована. Настя скончалась в реанимации