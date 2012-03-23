В центре Севастополя 220 недостроев

Власти Севастополя обеспокоены наличием только в центре города 220 «недостроев», заявил председатель городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА на коллегии.

По его словам, город, хоть и занимает на сегодняшний день второе место в Украине по количеству построенного нового жилья – почти 360 кв. м на 1 тыс. человек, тем не менее, избавление от «недостроев» и десятков «замороженных» строек идет недостаточными темпами.

ЯЦУБА отметил, что в Севастополе в последние годы «развернулось строительство жилья: в 2011 году количество построенного жилья значительно выросло, если в 2010 году индекс продукции строительства составлял по сравнению с предыдущим годом 85%, то есть, не восполняли того, что строилось в предыдущие годы, то в 2011 году этот показатель достиг 109%».

ЯЦУБА добавил: «Тем, кто отвечает за строительную отрасль, хочу сказать: этот показатель слабый для Севастополя, у нас 220 объектов недостроенных только в центре Севастополя. Благодаря только тому, что повысили платеж за землю, ощущается оживление, но работы здесь – непочатый край». По мнению губернатора, «вот эти «ребра» недостроенных объектов строительства в центре города – это наш позор, позор тех, кто занимается строительными вопросами».