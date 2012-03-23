В Крыму на форум хотят собрать медиков стран СНГ

Форум министерств здравоохранения стран СНГ планируют провести осенью текущего года в Крыму. С такой инициативой выступил министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Мы будем инициировать проведение Форума министерств здравоохранения СНГ в Крыму, на котором планируем обсудить, в том числе, возможности стандартизации санаторно-курортных услуг», – заявил министр на III Московском Конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Во время форума может быть разработана программа по возрождению санаторно-курортного комплекса СНГ.

Кроме того, форум может стать первым шагом на пути к проведению саммита министров здравоохранения СНГ.