150-килограммовую бабулю спасли в Крыму

Женщине стало плохо в полночь

Помощь спасателей понадобилась при транспортировке 150-килограммовой жительницы Феодосии, которая срочно нуждалась в госпитализации, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Ночью 23 марта 84-летней женщине стало плохо - открылась желудочно-кишечное кровотечение. Учитывая вес женщины, медики не смогли самостоятельно транспортировать больную из квартиры в машину скорой помощи и вызвали МЧС. Спасатели с помощью носилок перенесли женщину в «скорую».

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