150-килограммовую бабулю спасли в Крыму
10:01, 23 марта 2012Крым
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Женщине стало плохо в полночь
Помощь спасателей понадобилась при транспортировке 150-килограммовой жительницы Феодосии, которая срочно нуждалась в госпитализации, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Ночью 23 марта 84-летней женщине стало плохо - открылась желудочно-кишечное кровотечение.
Учитывая вес женщины, медики не смогли самостоятельно транспортировать больную из квартиры в машину скорой помощи и вызвали МЧС.
Спасатели с помощью носилок перенесли женщину в «скорую».
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