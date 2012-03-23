Четыре десятка деревьев можжевельника вырубили в Крыму

Житель Севастополя незаконно вырубил 36 деревьев можжевельника в Балаклавском районе города, сообщил пресс-центр Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Факт вырубки обнаружили во время рейдовых проверок инспекторы Госэкоинспекции в Севастополе.

«Можжевельник используется для изготовления сувенирных изделий, которые реализуются на рынках Севастополя и за его пределами. Так, редкое лекарственное растение становится сырьем для сомнительного промысла », - сообщили в пресс-центре.

Ущерб, причиненный государству, составляет почти 9 тысяч гривен. Материалы по данному факту передали в милицию.