Экс-мэр, вымогавший миллион долларов, получил 9,5 лет тюрьмы

Центральный райсуд Симферополя во вторник приговорил бывшего председателя совета алуштинского села Малореченское Игоря КОСТРОМЦОВА к девяти с половиной, а экс-землеустроителя Анатолия БАТЯЕВА - к восьми с половиной годам тюрьмы за получение 750 тысяч долларов взятки.

Их взяли под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Чиновники Малореченского сельсовета и посредник требовали 1,1 млн. долларов взятки у россиянина за помощь в выделении пяти гектаров земли. Их разоблачили летом 2009 года при получении части взятки.

У сельских руководителей конфискуют имущество.

Также бывшие чиновники лишены права три года занимать должности в органах местного самоуправления.

«Доказана их вина в получении взяток, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и должностной подделке», - заявили в прокуратуре.

Посредник получил пять лет тюрьмы.