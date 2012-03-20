Экс-мэр, вымогавший миллион долларов, получил 9,5 лет тюрьмы
Сельские расценки образца 2009 года
Центральный райсуд Симферополя во вторник приговорил бывшего председателя совета алуштинского села Малореченское Игоря КОСТРОМЦОВА к девяти с половиной, а экс-землеустроителя Анатолия БАТЯЕВА - к восьми с половиной годам тюрьмы за получение 750 тысяч долларов взятки.
Их взяли под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Чиновники Малореченского сельсовета и посредник требовали 1,1 млн. долларов взятки у россиянина за помощь в выделении пяти гектаров земли. Их разоблачили летом 2009 года при получении части взятки.
У сельских руководителей конфискуют имущество.
Также бывшие чиновники лишены права три года занимать должности в органах местного самоуправления.
«Доказана их вина в получении взяток, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и должностной подделке», - заявили в прокуратуре.
Посредник получил пять лет тюрьмы.