Единственный в 21 веке "парад планет" состоится в июне

Редкое астрономическое явление - парад планет Солнечной системы с участием Венеры, Земли и Солнца - можно будет наблюдать всего единожды в 21-м веке в июне этого года, рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

"Венера, Земля и Солнце выстроятся на прямой линии 6 июня. И больше такого в 21 веке не будет. Такой парад случается значительно реже, чем, например, выстраивание Солнца, Луны и Земли. В эти летние дни произойдет транзит Венеры по диску Солнца, - рассказал Смирнов. - У себя в Пулковской обсерватории мы собираемся спроецировать это изображение с телескопа на большой экран". По словам ученого, с помощью телескопа астрономы будут наблюдать движение "маленькой точки" на фоне солнечного диска, а проекцию на экране покажут всего нескольким счастливчикам.

Так что, если кто-то полагает, что наблюдать "парад" можно будет, сидя в кресле у окна своей квартиры или заявившись в Пулково, то это ошибка. Явление будет проходить вблизи Солнца и планет в тот момент фактически не будет видно. К тому же небесное рандеву, с точки зрения науки, по уверениям ученых, не будет иметь на нашу планету и ее жителей ровным счетом никакого влияния.

Ukranews