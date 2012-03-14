На четверг обещают мокрый снег

15 марта ночью в областях Прикарпатья, а днем на большей части территории Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, сообщил Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на юге Крыма около 0°, днем 0-5° тепла, на Закарпатье и на юге Одесской области до 8° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.