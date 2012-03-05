В Украину идет значительное похолодание

В Украине с 6 по 9 марта ожидается значительное похолодание, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай КУЛЬБИДА на брифинге в понедельник.

«На протяжении ближайшей недели на территории Украины в целом будет преобладать больше циклонный характер погоды с не очень активными циклонными образованиями. Таким образом, осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега», - сказал КУЛЬБИДА.

При этом он отметил, что осадков выпадет немного, и существенно на гидрометеорологическую ситуацию в Украине они не повлияют.

Говоря о температурном режиме в ближайшие дни, КУЛЬБИДА сообщил, что с 6 по 9 марта температура в Украине ночью достигнет 7-13 градусов мороза, на Левобережье - до 18 градусов мороза, днем ожидается 1-7 градусов мороза.

Он добавил, что 10 марта можно ожидать еще определенное усиление мороза: ночью - до 12-18 градусов в большинстве регионов, кроме западных, днем - 2-8 градусов.

«Но, начиная с 11-14 марта, следует ожидать быстрого интенсивного потепления на территории Украины», - отметил директор гидрометцентра.