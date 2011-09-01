В Крыму поймали педофила

Сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя Евпатории, который подозревается в развращении 7-летнего мальчика, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Инцидент произошел в середине июня, подозреваемого поймали в последний день лета.

Мужчина пообещал двум мальчикам-сверстникам, которые играли на улице недалеко от парка, поделиться частью якобы найденных денег. Развратник повел детей в парк. Один мальчик испугался и убежал, второй - остался с незнакомцем. Тот завел ребенка в кусты, раздел и «совершил ряд развратный действий». Заплаканный малыш, вернувшись домой, рассказал о случившемся матери.

Педофил нигде не работает, живет с родителями, ранее был судим, в том числе за аналогичные преступления. Мужчина уже дал признательные показания.

Ему инкриминируется «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, которое привело к тяжким последствиям». Санкция статьи - от 10 до 15 лет тюрьмы.

По делу назначен ряд судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.