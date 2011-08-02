Симферополь упростил плату за ЖКХ

Симферополь упростил оплату коммунальных услуг. Город с 1 августа запустил единую систему приема и учета платежей, сообщил пресс-центр мэрии.

«Каждый из нас ежемесячно осуществляет коммунальные платежи по разным расчетным книжкам, в различных отделениях банков. Теперь же жители Симферополя будут получать единую квитанцию за все виды платежей и смогут производить оплату во всех банковских и почтовых учреждениях», - заявил мэр Виктор АГЕЕВ.

Симферополь стал первым городом в Крыму, приступившим к реализации проекта единого расчетного «окна» по платежам за услуги ЖКХ.

Власти надеются получить полную информацию о том, кто, когда и сколько оплатил коммунальных платежей, какими субсидиями пользуется, какие имеет задолженности. Это позволит по-новому строить социальные программы для жителей города и поможет объективно анализировать положение в жилищно-коммунальных службах админцентра Крыма, считают в мэрии.

«В конечном итоге, такая система позволит заменить все расчетные книжки плательщиков коммунальных услуг на одну пластиковую карту, это существенно упростит симферопольцам расчеты по коммунальным платежам, совершать которые можно будет и через интернет», - заявил АГЕЕВ.