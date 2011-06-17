"Белавиа" после 4-летнего перерыва пустила самолеты в Крым

Национальная авиакомпания Беларуси - «Белавиа» - в пятницу начала выполнять рейсы из Минска в Симферополь и обратно, которые были прекращены четыре года назад по экономическим причинам.

«Боинги 737-500» будут летать из столицы Беларуси в административный центр Крыма дважды в неделю - во вторник и в пятницу. Самолет вмещает до 120 пассажиров. Минимальный тариф при перелете в эконом-классе в одну сторону составит 130 евро, в обе - 190 евро; в бизнес-классе - 210 евро, в обе стороны - 399 евро. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Рейсы запустили на летний период. Международный аэропорт «Симферополь» предложил «Белавиа» скидку на свои услуги на год, надеясь на то, что рейсы станут круглогодичными. «Белавиа» допускает такую возможность. «Если будет большой спрос, а туристические компании двух стран нарастят конструктивные деловые отношения», - уточнил начальник службы маркетинга белорусской авиакомпании Дмитрий СКОРОСКОКОВ.

Министерство курортов и туризма Крыма рассчитывает на увеличение туристического потока из Беларуси в этом году, как минимум, на 50%. «Белорусский турист занимает второе место - после россиян - в международном турпотоке в Крым», - сказал первый замминистра курортного ведомства Александр ЛИЕВ.