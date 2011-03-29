Поллитра может подорожать до 27 гривен

Минимальная цена бутылки водки в ближайшее время может возрасти до 25-27 грн. за 0,5 литра, такой прогноз УНИАН озвучил эксперт, директор департамента маркетинга компании "Алеф-Виналь" Анатолий КОГАН.

По его словам, главной причиной подорожания станет повышение государством цены на чистый спирт.

"Если осенью 2008 года литр чистого спирта стоил 70 грн., то сейчас цена уже поднимется до 155 гривен. Кроме того, государство повышает стоимость акцизных сборов, а также мы наблюдаем дикий рост цен на стеклотару, ведь 40% от цены бутылки это стоимость газа при ее производстве. А цена на газ, как известно, растет. Производителей обдирают и розничные сети. Вы же понимаете, что все это заложено в стоимость бутылки, - сказал КОГАН.

Вместе с тем, он не считает, что это повышение приведет к всплеску выпуска самогона, так как его составляющие также растут в цене.

Эксперт также прогнозирует рост цен на вино. "Сейчас минимально бутылка вина стоит 12 гривен, а будет - 16 гривен", - сказал КОГАН.

Справка УНИАН. ЗАО "Алеф-Виналь" (Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков "Багерово", завод виноделия ООО "Атлантис" (Крым), ЗАО "Бурлюк" (Крым), ЗАО "Старокрымский" (Крым), завод по розливу вин ООО "Атлантис" (Днепропетровская область).

Продукция компании: вино ТМ "Золотая Амфора", коньяк ТМ "Клинков" ТМ "Жан Жак" и ТМ "Остров Крым", водка ТМ "Горілка Українка", ТМ "Хельсинки", ТМ "Столетов" и ТМ "Графин".