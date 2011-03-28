Венецианская комиссия забраковала проект закона "О языках в Украине"

Венецианская комиссия рассмотрела законопроект "О языках в Украине", предполагающий расширение сферы функционирования русского языка в нашей стране. Комиссия поставила под сомнение соответствие документа Конституции: по ее мнению, в случае его принятия русский язык будет приравнен к государственному. Авторы законопроекта не согласны с этим и готовы вынести языковой вопрос на референдум.

Законопроект "О языках в Украине" Венецианская комиссия рассмотрела в субботу на 86-м пленарном заседании. Напомним, этот документ был зарегистрирован в Верховной раде 7 сентября 2010 года народными депутатами Александром Ефремовым (Партия регионов), Петром Симоненко (Компартия) и Сергеем Гриневецким (блок Литвина). Им признается украинско-русское двуязычие и допускается свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании.

Проект закона вызвал масштабные акции протеста, а 27 ноября 2010 года председатель Верховной рады Владимир Литвин направил его в Венецианскую комиссию. Для правовой оценки документа была создана рабочая группа, в которую вошли члены Венецианской комиссии и эксперты Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы.

В заключении Венецианской комиссии, имеющемся в распоряжении Ъ, отмечается "трудность и специфичность" языкового вопроса в Украине. "С одной стороны, более 60% населения относят себя к украинскому этносу, с другой – более 60% используют русский в качестве языка ежедневного общения. Положения проекта закона в отношении русского языка могут трактоваться как намерение авторов поставить русский язык на один уровень с государственным, несмотря на Конституцию",– говорится в документе.

По мнению экспертов, украинцы говорят по-русски потому, что не имеют "практических навыков разговора на украинском языке". "Согласно проекту закона, на языке национального меньшинства должны говорить не менее 9% населения в регионе. Но в таком случае русский язык будет языком нацменьшинств в каждом регионе", – подчеркивают в Венецианской комиссии и предлагают уточнить число языков нацменьшинств при проведении следующей переписи населения.

Представители Венецианской комиссии от Украины – Марина Ставнийчук и народный депутат Сергей Кивалов (Партия регионов) – по-разному истолковали заключение комиссии. Госпожа Ставнийчук заявила журналистам, что в комиссии назвали законопроект "несоответствующим положениям украинской Конституции и международным соглашениям". "Украинская власть должна подготовить более адекватные законодательные решения, чтобы установить справедливый баланс между защитой прав меньшинств с одной стороны и сохранением государственного языка с другой",– сказала она.

Кивалов в свою очередь призвал членов Венецианской комиссии рассматривать законопроект с "точки зрения защиты прав человека, а не с точки зрения защиты языка". "Проект заключения комиссии противоречит рекомендациям Совета Европы о необходимости выполнения положений Европейской хартии региональных языков. В них говорилось, что русский язык заслуживает особого положения, учитывая число русскоговорящего населения Украины",– отметил он.

Авторы законопроекта считают неконструктивным заключение Венецианской комиссии. "Когда мы готовили закон о языках, наша работа получила положительную оценку Кабинета министров Совета Европы. С нами согласились, что русский язык не может быть отнесен к языкам других национальных меньшинств и требует к себе особого отношения. Поэтому я был крайне удивлен, услышав выводы представителей комиссии", – сообщил Александр Ефремов.

"Я вообще был против того, чтобы наш законопроект направляли на согласование в Венецианскую комиссию, – заявил Петр Симоненко. – Почему международные организации должны давать нам советы по нашему внутреннему законодательству? Если потребуется принять решение в спорном вопросе – это надо делать путем референдума. Пусть народ скажет свое мнение!"

С идеей вынести языковый вопрос на референдум согласен и господин Ефремов: "Если президент примет решение провести референдум для того, чтобы снять напряженность в этом вопросе,– это будет разумно, и я поддержу такое решение".

КоммерсантЪ-Украина