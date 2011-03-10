Судно горело возле причала в Севастополе (фото)

Рыболовное судно горело в четверг в Инкермане (Севастополь), его экипаж не пострадал, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Возгорание произошло, предположительно, в каюте капитана. «Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. От каюты огонь перекинулся по внутренней обшивке на коридор судна, после поднялся на верхнюю палубу. Корабль находился у причала. Огонь мог распространиться на соседнее судно. Моряки позвонили в МЧС», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия приехали 4 пожарных машины. Спасатели справились с огнем за час.

Причина пожара и нанесенный судну ущерб устанавливаются.

Фото МЧС Севастополя