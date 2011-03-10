Судно горело возле причала в Севастополе (фото)
20:00, 10 марта 2011Крым
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Пожар тушили 4 расчета
Рыболовное судно горело в четверг в Инкермане (Севастополь), его экипаж не пострадал, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Возгорание произошло, предположительно, в каюте капитана. «Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. От каюты огонь перекинулся по внутренней обшивке на коридор судна, после поднялся на верхнюю палубу. Корабль находился у причала. Огонь мог распространиться на соседнее судно. Моряки позвонили в МЧС», - говорится в пресс-релизе.
На место происшествия приехали 4 пожарных машины. Спасатели справились с огнем за час.
Причина пожара и нанесенный судну ущерб устанавливаются.
Фото МЧС Севастополя
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