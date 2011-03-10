В Крыму собирают добровольцев на "не хулиганский марш" во Львов

Партия «Русское единство» заявляет о начале регистрации добровольцев, желающих принять участие в «Марше Победы» 9 мая во Львове, в мобилизационном пункте, который будет работать в будние дни в Симферополе, сообщила в четверг пресс-служба политсилы.

«Доброволец должен быть идеологически подготовленным, должен пройти личное собеседование в мобилизационном пункте. При этом откажутся от поездки некоторые не слишком убежденные люди, ведь «Марш Победы» - это не пикник, а серьезное мероприятие», - сказал один из его организаторов, председатель симферопольской организации «Русского единства» Сергей ЮХИН.

Правила для желающих участвовать в «Марше Победы» сформулированы в памятке и кодексе добровольца. С документами можно ознакомиться в социальных сетях, на сайтах партии «Русское единство» и ее молодежного крыла.

В частности, в памятке говорится, что «Марш Победы» - «не хулиганская или провокационная выходка, а внутренне осознанный акт человека, чувствующего себя потомком победителей, действие, направленное на утверждение наших общих патриотических идеалов».

Основное правило для добровольцев не поддаваться на провокации и не употреблять спиртное.

Для населенных пунктов, отдаленных от Симферополя, будут работать выездные мобилизационные пункты.

Ранее мэр Львова Андрей САДОВОЙ назвал провокацией намерения «Русского единства» пройти маршем по его городу. «Нужно помнить, что во время этой страшной войны сотни тысяч жителей Западной Украины погибли и от рук Красной Армии и советских спецслужб. Поэтому у львовян торжественные празднования этих событий под красными знаменами и пророссийскими лозунгами вызывают неоднозначные чувства», - цитировали мэра СМИ.

Партию «Русское единство» возглавляет депутат крымского парламента Сергей АКСЕНОВ.