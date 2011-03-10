Маршрутка перевернулась на обледеневшей дороге в Крыму (фото)

16 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в четверг утром на обледеневшей дороге в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Пошел ледяной дождь, на дороге образовалась корка льда. Водитель не справился с управлением - автобус развернуло, выбросило за пределы проезжей части, и он опрокинулся на правый бок», - говорится в пресс-релизе.

В салоне симферопольской маршрутки в момент аварии находились 22 пассажира, 16 из которых обратились к медикам за помощью. Тяжело травмированных среди пострадавших нет, сообщила ГАИ.

Фото ГАИ Крыма